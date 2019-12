© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Lui è bravo a fare gol, fa fare gol ai compagni con gli assist e sa tenere palla". Parla così Christian Vieri, a Tiki Taka, in merito all'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaka. "E' centravanti completo - prosegue Vieri difendendo il belga - e vi chiedo anche: chi è che non sbaglia dei gol? Trovatemi un attaccante che non sbaglia dei gol. Io ad esempio ne ho sbagliati centinaia, anche senza portiere tra i pali. Una volta, con la maglia della Juve, ero praticamente dentro la porta e la buttai fuori...".