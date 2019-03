Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine dell'Inter Medical Meeting organizzato quest'oggi presso lo stadio di San Siro, Piero Volpi, medico sociale dell'Inter, ha risposto anche ad alcune domande sulle condizioni di Nainggolan e De Vrij: "Nainggolan sta recuperando dal problema che ha avuto circa 15 giorni fa. Sta crescendo e stiamo completando il suo adattamento individuale. Così come per Icardi, valuteremo all'inizio della prossima settimana quando potrà tornare a lavorare completamente con il gruppo. Per De Vrij il medico dell'Olanda, con cui abbiamo un ottimo rapporto così come per tutti gli altri staff delle Nazionali, ci ha subito informato del suo fastidio. Dovrebbe però trattarsi solo di un affaticamento perché è stata eseguita anche un'ecografia che ha dato esito negativo".