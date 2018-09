Inter, Vrsaljko pienamente recuperato: Spalletti scopre il re dei cross

In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Dallo Stadium a CR7, da First Team alla U23. I motivi per cui Totti ha consegnato il titolo alla Juventus. Il Manchester City e Guardiola intanto stravolgono il modo di raccontare il calcio

L'Inter attende Sime Vrsaljko e finalmente dopo la sosta potrà averlo a pieno regime. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport , il terzino croato ha superato i vari acciacchi e l'impiego con la Croazia nell'ultimo impegno ne è la conferma. Sarà importante il suo apporto sulle fasce: l'ex Atletico Madrid è infatti l'uomo che ha crossato di più all'ultimo Mondiale e, vista la presenza di Mauro Icardi nell'attacco nerazzurro, sarà un'arma in più fondamentale per la squadra di Luciano Spalletti.

