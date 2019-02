© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ancora un Tapiro d'oro per Wanda Nara, il terzo negli ultimi quattro mesi. Il filmato è andato in onda ieri a Striscia la Notizia: il 'premio' è arrivato dopo il pianto della moglie-agente di Mauro Icardi durante 'Tiki Taka', qualche giorno dopo la decisione dell’Inter di togliere la fascia da capitano al marito. L'inviato Valerio Staffelli le ha chiesto: "Sarà una strategia di Marotta per abbassare lo stipendio?". "Vediamo, grazie", la risposta di Wanda.