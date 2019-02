A una tifosa risponde, 'Vai allo stadio e forza Inter'

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Un collage di foto che ritraggono Mauro Icardi in lacrime con la maglia dell'Inter e mentre applaude commosso i tifosi: Wanda Nara pubblica un messaggio su twitter a notte fonda che ha il sapore di un addio o, forse, una dimostrazione del senso di appartenenza dell'attaccante ai colori nerazzurri. Poi ritwitta i gol più belli di Icardi che vengono pubblicati dai tifosi. In molti, sul profilo della moglie e agente, gli chiedono di sistemare la situazione con il club nerazzurro, messaggi che anche Wanda Nara condivide. Poi questa mattina risponde ad una tifosa che afferma di non voler andare a San Siro visto che Icardi non ci sarà: ''Vai allo stadio e oggi forza Inter''.