Ashley Young è già a disposizione di Conte e, considerando che la forma fisica è quella di un calciatore in piena attività e che proviene da un campionato come la Premier League, dovrebbe già figurare tra i convocati per la sfida di domani dei nerazzurri contro il Lecce. L'ultima partita l'ha giocata il 28 dicembre contro il Burnley: 90 minuti da titolare con la fascia dei Red Devils al braccio. Poi il mercato lo ha allontanato dal campo, ma è già pronto per tornare in campo, nel caso in cui il tecnico salentino dovesse aver bisogno di lui. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.