Inter, Zanetti e il ricordo di Simoni: "Ciao Gigi, sei stato come un papà per noi"

Tra i tanti ricordi arrivati quest'oggi a seguito della notizia della scomparsa di Gigi Simoni, spicca anche quello di Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter ed ex capitano dei nerazzurri: "Ciao Gigi, sei stato come un papà per noi e un gentiluomo come pochi: rimarrai sempre nei cuori di tutti", il messaggio postato su Twitter.