Inter, Zanetti: "Marotta ci aiuterà a diventare grande club in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A pochi minuti dal fischio di inizio del match di Champions League tra Tottenham e Inter, il vice presidente del club nerazzurro Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono un po' sorpreso dalle scelte di Pochettino, ma conoscendolo so che l'ha preparata al meglio e che sceglierà gli undici che gli danno più sicurezza. Sarà una gara complicata per noi".

E' il momento del salto di qualità? "Questa sera è una prova importante per continuare nella crescita. Loro vorranno fare la partita ma dovremo essere pronti a sfruttare gli spazi che ci lasciano".

L'arrivo di Marotta? "E' un dirigente di grande esperienza e competenza, che si integrerà in un gruppo che da due anni sta facendo un lavoro di crescita per diventare un club che compete con le grandi d'Europa. Ci manca ancora un po' ma il percorso è quello giusto, Marotta ci darà una grande mano per arrivarci".