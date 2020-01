© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Cina scocca l'Anno del Topo e Steven Zhang non dimentica di mandare un personale augurio per il 2020 cinese: "Benvenuti nell'Anno del Topo. Con grande impegno, duro lavoro di tutti, riusciremo a superare le difficoltà future" il messaggio su Instagram del presidente dell'Inter, che festeggia così il Capodanno cinese