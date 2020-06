Inter, Zhang con Lukaku e compagni per George Floyd: "Ora processate i responsabili"

Dopo le voci di Romelu Lukaku e Ashley Young che, attraverso un post social, hanno chiesto giustizia per George Floyd, anche altri quattro giocatori dell'Inter (Cristian Eriksen, Victor Moses, Antonio Candreva e Asamoah) hanno preso posizione sulla vicenda attraverso l'hashtag #blacklivesmatter, in un post di colore nero e senza aggiunta di parole. Inoltre, anche il presidente dell'Inter Steven Zhang si è espresso pubblicamente per chiedere giustizia per George Floyd, il ragazzo afroamericano ucciso a Minneapolis, partecipando alla campagna social #blackouttuesday. Come i calciatori il numero uno dell'Inter ha pubblicato una foto nera con l'hashtag #notoracism.