Inter, Zhang posta la foto della nuova sede: ''Let's rock the world'

Presidente mostra con orgoglio il nuovo quartier generale

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Steven Zhang celebra l'apertura della nuova sede dell'Inter in Porta Nuova con un post su Instagram: ''Let's rock the world''. Il presidente nerazzurro mostra con orgoglio il nuovo quartier generale del club che oggi apre le porte ai dipendenti. Un fiore all'occhiello della nuova gestione Suning che, dopo dieci anni, ha deciso di lasciare gli uffici in Duomo.