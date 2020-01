© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter si prepara a scendere in campo questa sera contro il Cagliari a San Siro per la gara valida per gli ottavi di finale e Tuttosport parla di quanto la famiglia Zhang, proprietaria del club nerazzurro, voglia arrivare fino in fondo alla competizione. Vietato sottovalutare questa coppa: per la proprietà questo è un traguardo importante da raggiungere.