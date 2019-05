International Champions Cup, Juventus-Inter il 24 luglio a Nanchino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Juventus e Inter di nuovo avversarie, stavolta in Cina. I due club, infatti, hanno annunciato tramite i propri canali ufficiali la data della sfida che vedrà protagoniste le due squadre nell'International Champions Cup (ICC). Il match si svolgerà il 24 luglio presso il Nanjing Olympic Sports Centre (alle 19.30 locali, le 13.30 ore italiane).

Queste le altre sfide della Juventus in ICC :

21 luglio vs Tottenham Hotspur (Singapore)

10 agosto vs Atletico Madrid (Stoccolma)