Intesa lontana tra calcio e betting: società di scommesse contro il limite di un anno

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport è lontana l'intesa tra il mondo del calcio e quello del betting per provare a trovare delle risorse per aiutare i club in crisi a causa del Coronavirus. Il superamento solo per 12 mesi del divieto del Decreto dignità non piace alle società di scommesse che nel frattempo hanno puntato sull'online. L'unica possibilità è che venga aperto un tavolo di discussione con il Governo per arrivare a un via libera senza nuove imposizioni fiscali ma con l'impegno delle industrie del gioco a combattere la ludopatia e le scommesse illegali.