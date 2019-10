© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intitolare lo stadio dello Sporting CP a Cristiano Ronaldo? È questa l'ultima idea del presidente dei 'Leoni' biancoverdi, Frederico Varandas, pronto a dedicare il "José Alvalade" di Lisbona alla stella del calcio mondiale cresciuta proprio allo Sporting.

Vanno prima cambiate le regole - Una scelta che ha suscitato l'ammirazione di molti, ma anche qualche critica. Varandas non ha infatti il potere di cambiare il nome dello stadio e per raggiungere il suo obiettivo - come riporta La Gazzetta dello Sport - dovrebbe prima variare lo Statuto del club, prerogativa dell’Assemblea Generale (è necessaria la maggioranza semplice dei presenti). Cosa accadrà dunque? La soluzione, come succede spesso, potrebbe essere un compromesso: magari chiamare lo stadio col doppio nome "José Alvalade-CR7".