Inutile ma stupendo: il gol di Ronaldo al Lione votato il più bello dell'ultima Champions League

Inutile per il passaggio del turno, ma pur sempre bellissimo. E infatti il gol siglato da Cristiano Ronaldo in Juventus-Lione, un gran bolide di sinistro da fuori, è stato votato, nel sondaggio lanciato dal canale ufficiale della Champions League, come il più bello dell'intera stagione 2019/2020 della competizione. Oltre 400mila i voti espressi, CR7 ha battuto Sabitzer (secondo) e il suo compagno di squadra Cuadrado (terzo). Magra consolazione per il portoghese, che non è riuscito a portare la Juve alla Final Eight di Lisbona.