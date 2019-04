Inzaghi consiglia Cutrone: "Resta al Milan, punta alla maglia numero 9"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippi Inzaghi, intercettato da Sky Sport 24, ha parlato del ko del Napoli in Europa League e della stagione del Milan: "L'Europa League è diventata molto importante, è una coppa prestigiosa. Il Napoli? Ancelotti non ha bisogno dei miei consigli. L'Arsenal in casa è una squadra vera, in trasferta ha qualche problema. Spero che il Napoli possa farcela a ribaltare il risultato, sarebbe bello vedere il Napoli in finale di Europa League contro il Chelsea di Sarri. La Juve ha dimostrato che si può ribaltare il 2-0 dell'andata, il Napoli ha giocatori in grado di fare l'impresa al San Paolo. Allenare è difficile ma è molto bello. Al Milan, negli ultimi anni, non è stato semplice. In ogni ciclo c'è un momento complicato, il Milan tornerà presto dove merita. L'esempio vero è la Juventus. Ci vorrà un po' di pazienza, ma i tifosi rossoneri sono eccezionali. Piatek non mi ha sorpreso, conoscevo la sua forza: è arrivato al Milan in maniera perfetta, mi piace molto come si muove in area di rigore. Sono felice del suo acquisto, un giocatore da 20 gol è fondamentale per arrivare in Champions. Non dobbiamo dimenticare Cutrone, spero che possa vestire la mia maglia numero 9. Gli consiglio di restare al Milan: è giovane, ed avrà modo di crescere.