Inzaghi: "Mio fratello Simone ormai è tra i migliori allenatori d'Europa"

Per Filippo Inzaghi sarà una finale speciale, dal momento che sulla panchina della Lazio ci sarà suo fratello Simone a giocarsi la Coppa Italia. Nel pre-partita di Atalanta-Lazio, l'allenatore ex Bologna è intervenuto al microfono di Rai Sport: "È una bella finale, mio fratello si è preso tante soddisfazioni in questi anni. Per tanti motivi sono legato ad entrambi. Simone è uno dei migliori tecnici in Europa ormai, non ha bisogno di consigli. Anzi, ormai è lui che dà consigli a me. Non so come l'ha preparata. L'Atalanta ha un modo di giocare preciso, so che mio fratello ha preparato qualcosa e che la sua squadra ha il potenziale per vincere questa gara. Sia Lazio che Atalanta meriterebbero il trofeo, vedremo cosa accadrà".