Inzaghi su Pirlo alla Juventus: "Mi fanno sorridere i dubbi sul suo carattere"

Filippo Inzaghi, nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche dell'approdo sulla panchina della Juventus dell'amico Andrea Pirlo: "Mi incuriosisce. E' un ragazzo molto intelligente, che si aggiorna tanto. Mi fanno sorridere i dubbi caratteriali: non è vero che se non urli non incidi. L'allenatore deve essere anche un bravo psicologo. Messaggi nella chat dei campioni del mondo? No, ma la battuta di Gattuso ("Adesso sono c... suoi") è quella che gli avremmo fatto tutti".