Inzaghi: "Vincere il Viareggio emozionante come vincere i trofei da giocatore"

L'ex attaccante del Milan Pippo Inzaghi, oggi tecnico del Benevento, intervenuto in diretta con Bobo Vieri su Instagram, ha parlato della sua esperienza nella giovanili del Milan come allenatore: “Il Viareggio vinto con la Primavera è stata una grande vittorie. E l'ho rivista l'altra sera. In quella squadra c’erano Petagna, Pinato, Fabbro, Vido, Mastalli, giocatori che sono ancora in giro. All’epoca il Viareggio era un torneo importante, è stata una grande emozione. Vincere quel torneo è stato come alzare al cielo i trofei da giocatore I giovani sono delle spugne, apprendono tutto. Da un giorno all’altro sono diventato allenatore della Primavera e devo anche ringraziare Galliani. Io presi i ’96 che dicevano che non vincevano mai, dopo un mese erano tutti avvelenati. C’era Calabria che non giocava mai, fece 7 gol. Vedere che dopo un mese avevano grande voglia, ti seguivano, ti dà soddisfazione".