"Io e Veron nascosti in un negozio per scappare dai tifosi". L'aneddoto di Crespo sulla Lazio

Compagni di squadra nell'Inter 2002-2003, Christian Vieri e Hernan Crespo sono stati protagonisti di una diretta Instagram ricca di aneddoti sull'asse Italia-Argentina. Fra questi, anche quello raccontato dall'argentino in merito al periodo biancoceleste: "Sono passato dalla tranquillità di Parma alla calca di Roma, ma ero abituato al calore dell'Argentina. Una sera ero in stanza in hotel, dove vivevo, e Veron mi dice: 'Facciamo una passeggiata'. Faceva un caldo impressionante:io esco in maglia e bermuda, lui era tutto coperto. Iniziamo a passeggiare e a un certo punto i tifosi ci bloccavano talmente tanto che siamo stati costretti a chiuderci in un negozio e chiamare la polizia".