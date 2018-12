© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma non riesce a decollare, mentre il freepress Leggo nella sua edizione capitolina ha intervistato l'ex calciatore giallorosso Francesco Moriero per analizzare la situazione. "Sto tutta la vita dalla parte di Eusebio Di Francesco. Non dimentichiamo che la Roma ha ceduto giocatori forti e si è ritrovato a lavorare con un gruppo nuovo formato da tanti giovani. Non credo sia lui il problema, in campo poi ci vanno i giocatori", il parere di Moriero che ha però confidato di vedere bene Conte sulla panchina romanista ("Ci ho parlato, e l'idea lo stuzzica", le parole riportate da Leggo in merito all'ex mister di Juventus, Nazionale e Chelsea).