Ipsos, il 64% dei milanesi vota a favore del nuovo San Siro

Per 75% serve riqualificazione area, piacciono progetti impianto

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Il 64% dei milanesi è a favore della costruzione del nuovo San Siro e della riqualificazione dell'intera area. È quanto emerge da una ricerca realizzata da Ipsos sul progetto di Inter e Milan per il nuovo impianto. Tra i principali dati emersi dall'indagine sul campione di 2.000 interviste, il 77% delle persone considera il nuovo stadio un'opportunità che andrebbe colta al volo, che porterà modernità, posti di lavoro e benefici a Milano. Una città che sta cambiando, in cui però non mancano le zone da riqualificare, come appunto quella dove oggi è collocato il Meazza (secondo il 75% degli intervistati). Tra i maggiori sostenitori del progetto ci sono i tifosi delle due squadre e coloro che frequentano San Siro con una certa regolarità. Il nuovo impianto sarà più confortevole e sicuro (secondo il 79%), migliorerà l'immagine non solo di Milan e Inter, ma anche quella della città (71%).