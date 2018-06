Iran, Queiroz: "Fatta la giusta strategia per battere il Marocco"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Iran gode all'ultimo minuto. Un'autorete basta alla squadra di Carlos Queiorz per avere la meglio del Marocco. Al termine del match, in conferenza stampa, parla così il c.t della squadra asiatica: "La nostra strategia, fino alla fine, era abbastanza chiara: dovevamo far stancare i giocatori marocchini. Lo abbiamo fatto bloccando le loro fonti di gioco creando loro della frustrazione. Gli imbattibili esistono solo nei cartoni animati. Abbiamo lavorato insieme per ottenere un super risultato e siamo molto contenti di averlo raggiunto".