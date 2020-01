© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la vittoria di sabato contro il Napoli - sottolinea il Corriere di Roma - la Lazio ha fatto cadere un altro tabù, addirittura triplo. Numero uno: la Lazio non batteva il Napoli all’Olimpico dal 2012. Numero due: Inzaghi non aveva mai vinto contro la squadra azzurra, l’unica dell’attuale serie A che non era riuscito a superare nei suoi quasi quattro anni sulla panchina biancoceleste (1 pareggio e 5 sconfitte). Numero tre: Immobile non aveva conquistato i tre punti contro la squadra della sua città in nessuna delle dieci partite di campionato nelle quali l’aveva affrontata (con Genoa, Torino e ovviamente Lazio). Qual è il prossimo incubo da allontanare dal mondo biancoceleste? Inzaghi è pronto alla sfida.