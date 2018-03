Isco-Asensio e la regia di Mascherano - Top&flop di Spagna-Argentina

Risultato finale: Spagna-Argentina 6-1

TOP

Marco Asensio (Spagna) - La leggerezza con cui si muove, la velocità con cui corre palla al piede e la qualità con cui innesca le prime due reti della Spagna: prima l’imbucata per Diego Costa, poi l’assist al bacio per Isco. Determinante.

Isco (Spagna) - Segna una tripletta e si prende la scena, strappando applausi anche nell’altro stadio di Madrid. E’ il calciatore che sposta gli equilibri, uno dei pilastri di Lopetegui per il prossimo mondiale in Russia. Man of the match.

I ritmi della Spagna - Ci si aspettava spettacolo e le previsioni non sono state disattese. E non poteva essere altrimenti in una partita che ha visto di fronte due delle nazionali più forti di sempre e di oggi. E proprio per questo il 6-1 della Spagna è ancora più prestigioso, riflette in pieno la forza di questa nazionale.

FLOP

La retroguardia dell’Argentina - Partita disastrosa per Rojo ed Otamendi (questo unico calciatore argentino in gol stasera). Non riescono mai a fermare Diego Costa e Iago Aspas ed il gol di quest’ultimo su rinvio di De Gea è l’immagine della performance della coppia centrale. Male, anzi malissimo, anche Bustos.

Javier Mascherano (Argentina) - Spesso si abbassa sulla linea dei difensori centrali per dare il via alla manovra, ma calpesta i piedi a Biglia. Il centrocampista dell’Hebei è un po’ troppo macchinoso.

La direzione di gara di Anthony Taylor - Si tratta di un’amichevole, è vero. Però nel gioco del calcio i falli tattici vanno puniti con l’ammonizione ed in più di una circostanza sembra aver dimenticato i cartellini negli spogliatoi. Questo porta a qualche battibecco di troppo in campo ed alla fine rischia di perdere il controllo del match: dal 70’ arriva la raffica di gialli.