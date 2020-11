Islanda U21-Italia U21 in campo a Reykjavik, le formazioni ufficiali: Sottil e Scamacca dal 1'

vedi letture

L'Italia Under 21 di Nicolato scende in campo tra pochi minuti (14.15) per recuperare la sfida con l'Islanda a Reykjavik, rimandata lo scorso 9 ottobre per la positività di tre elementi del gruppo squadra degli azzurrini. Partita importantissima per la classifica del Gruppo 1, guidato al momento dall'Italia con 16 punti, gli stessi dell'Irlanda che ha però una partita in più. Staccate di un solo punto la Svezia e la stessa Islanda. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Islanda (4-3-3): P.S. Gunnarsson; H. Gunnarsson, Thorkelsson, Leifsson, Sampsted; Willumsson, Hauksson, Baldursson; Johannesson, Gudjohnsen, Thorsteinsson

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Lovato; Bellanova, Pobega, Rovella, Frattesi, Sala; Scamacca, Sottil.