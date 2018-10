© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rebus centravanti per l'Italia di Roberto Mancini, che convince a livello di gioco ma latita dal punto di vista realizzativo. L'ultimo caso, scrive Tuttosport, è quello relativo con Ciro Immobile: il bomber della Lazio, rimasto in panchina contro la Polonia, non ha gradito l'esclusione e sarebbe ai ferri corti con il Mancio. Che, da parte sua, dopo aver puntato su Kevin Lasagna, avrebbe allertato anche Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari: l'Italia, per i suoi gol, pare destinata a pescare in provincia.