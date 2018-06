Italdonne, Bertolini: "Domani grande impatto emotivo. Ma siamo pronte"

Il ct dell'Italia femminile Milena Bertolini nella conferenza stampa odierna ha parlato della sfida contro il Portogallo che può valere il pass per il prossimo Mondiale facendo il punto sulla situazione nel gruppo azzurro: “In questa settimana di raduno la squadra si è allenata bene, nonostante le ragazze siano arrivate a questo appuntamento dopo un periodo molto intenso, culminato con la finale scudetto. A grandi linee ho già in testa la formazione che domani dovrà scendere in campo, ma devo ancora valutare alcune cose. Dispiace che Chiara Marchitelli non possa essere della partita, ma non sono assolutamente preoccupata di chi la sostituirà tra i pali. Rosalia Pipitone si merita questa opportunità, perché se l'è creata, con grande impegno e assoluta dedizione.- continua Bertolini come riporta il sito della FIGC - Il Portogallo è una squadra di qualità ed è importante affrontarlo con lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto nelle precedenti sfide, dimostrandoci una squadra aggressiva e che fa gioco, ci vorranno molta concentrazione e attenzione anche sui singoli dettagli. Ovvio che l'impatto emotivo ci sarà, sia per la posta in palio che per il pubblico che riempirà le tribune del Franchi; ma le ragazze sono abituate ad aiutarsi l'un l'altra e così facendo riusciranno ad assorbire questa emozione”.