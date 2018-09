Italdonne, Bertolini: "L'asticella si alza. Non dobbiamo fare passi indietro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct dell'Italia Milena Bertolini, ai microfoni del sito della FIGC, ha parlato della sfida contro il Belgio, (diretta dalle ore 17:00 sul canale youtube della Federazione), in programma domani a Leuven: “L'8 giugno è stata una serata importante per noi e ci portiamo dentro quelle sensazioni bellissime provate e ce le porteremo contro il Belgio in una gara durissima perché per loro sarà la gara della vita avendo la possibilità, vincendo, di accedere ai play off per i Mondiali. Questa gara per noi è il primo appuntamento di un percorso di un anno che ci porterà alla competizione che si disputerà in Francia e non possiamo scendere in campo senza determinazione perché significherebbe fare un passo indietro e noi vogliamo andare avanti. - continua Bertolini parlando degli attesi 20mila spettatori allo stadio - L'asticella si alza e fare partite come queste, davanti a un contesto e a un pubblico di questo tipo, con questa tensione, servirà a fare esperienza in vista delle prossime sfide e in particolare in Francia. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più perché la Coppa del Mondo è un livello più alto con tanta fisicità e noi dobbiamo lavorare in questo senso, anche se i club ci stanno dando una mano in questo senso. Dobbiamo crescere nel coraggio, nella gestione della palla e fare esperienza e acquisire quella mentalità che si può acquisire solo affrontando squadre forti”.