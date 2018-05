Italdonne, Bertolini: "Spero nel Franchi pieno. Pubblico sia la 12ª donna"

Il ct della Nazionale femminile Milena Bertolini nella giornata di ieri ha parlato in conferenza stampa per la presentazione della sfida contro il Portogallo valida per le qualificazioni mondiali chiamando a raccolta il pubblico: “Firenze a livello di passione calcistica è tra le città più importanti, grazie al lavoro della Fiorentina sa cosa significa il calcio femminile. Mi piace pensare che ci sarà tanta gente allo stadio, il pubblico dovrà essere la dodicesima donna in campo. Quella contro il Portogallo – aggiunge Bertolini come riporta il sito della FIGC - è una partita entusiasmante per tutto ciò che rappresenta, sia per il movimento sia per le ragazze. Loro sono artefici di questo cammino bellissimo, hanno vinto tutte le partite, meglio di così non potevano fare. Incontriamo un avversario forte, con tante calciatrici talentuose e quindi ci vorrà la migliore Italia. Mi fa piacere vedere tutto questo entusiasmo intorno al calcio femminile italiano, intorno a un movimento che è apprezzato e che sta crescendo”.