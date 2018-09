Italdonne, Gama: "Belgio test ideale per abituarci a certi palcoscenici"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore e capitano della Nazionale femminile Sara Gama ha parlato ai microfoni del sito della FIGC della sfida contro il Belgio, ultima gara delle qualificazioni mondiali, ininfluente per la classifica, le azzurre sono già prime, ma importante per la crescita della squadra in vista di Francia 2019: “Vogliamo concludere al meglio un percorso straordinario, stiamo preparando questa partita da più di una settimana e non vediamo l’ora di scendere in campo e divertirci. Abbiamo disputato diverse amichevoli, ma ci mancano un po' le partite vere. Allo stadio ci saranno 20mila persone e anche per questo il match contro il Belgio rappresenta un test ideale per farci abituare a palcoscenici del genere. Dobbiamo lavorare per crescere dal punto di vista fisico, tecnico e tattico, ma soprattutto dobbiamo sfruttare partite come quella con il Belgio per rapportarci al meglio ad un grande evento come il Mondiale. - conclude il capitano azzurro – Domani mi attendo una gara dai ritmi alti, simile a quella giocata a Ferrara, contro una squadra fisica e con ottime individualità. Loro si giocano tanto, ma noi dobbiamo e vogliamo fare bene. È importante, non solo per il ranking”.