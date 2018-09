Italdonne, primo ko (indolore) per le azzurre. Il Belgio vince 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima sconfitta, indolore vista la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, per l'Italia femminile di Milena Bertolini che in Belgio cade sotto i colpi delle Red Flames per 2-1 in una gara equilibrata dove le azzurre pagano qualche distrazione di troppo dietro e un po' di imprecisione in avanti. Mattatrice del pomeriggio di Leuven è l'esterno offensivo Davina Vanmechelen autrice delle due reti – quasi in fotocopia – che decidono il match, brava ad approfittare dei cross tagliati dalla corsia opposta e di una difesa non troppo ben piazzata e che è andata in sofferenza, caso più unico che raro in questo cammino verso Francia 2019, sui tagli delle belghe. In mezzo alle due reti il rigore trasformato da Cristiana Girelli alla mezzora che pareggia momentaneamente i conti fra le due squadre. Ripresa vivace con l'Italia che va alla caccia del gol e lo sfiore in un paio di occasioni dove le nostre attaccanti però non sono fredde e precise in area avversaria. Per l'Italia una sconfitta amara su cui riflettere nei prossimi mesi in modo da arrivare preparate alle sfide del Mondiale, per il Belgio una vittoria che fa esplodere la gioia vista la matematica certezza, complici i risultati sugli altri campi, di poter accedere ai play off per gli ultimi posti disponibili per la prossima coppa del Mondo.

Belgio-Italia 2-1 (6°, 35° Vanmechelen, 30° rig. Girelli)