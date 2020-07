Italia a Benevento per la prima volta nella storia. A Roma la Nations League con la Polonia

Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi le sedi delle gare di settembre e ottobre, la FIGC rende oggi note le sedi dei due incontri casalinghi che attendono gli Azzurri a novembre. Per la prima volta nei suoi 110 di storia la Nazionale sarà di scena a Benevento, che mercoledì 11 novembre (ore 20.45) allo Stadio Comunale ‘Ciro Vigorito’ ospiterà l’amichevole tra l’Italia di Roberto Mancini e l’Estonia. Un mese prima la città campana sarà teatro anche della sfida valida per le qualificazioni europee tra la Nazionale Under 21 e la Repubblica d’Irlanda in programma martedì 13 ottobre (ore 17.30), un match che farà da prologo a quello della Nazionale maggiore per due serate a forti tinte azzurre. Un bel modo per festeggiare la promozione in Serie A del Benevento, guidato da quel Pippo Inzaghi tra i protagonisti nel 2006 dell’indimenticabile trionfo al Mondiale tedesco.

Si giocherà invece allo Stadio Olimpico di Roma la gara di Nations League di domenica 15 novembre (ore 20.45) tra Italia e Polonia. Se Benevento si prepara ad accogliere per la prima volta gli Azzurri, la Capitale è la città che ha ospitato più volte la Nazionale: sono 59 gli incontri disputati a Roma (bilancio di 35 vittorie, 17 pareggi e 7 sconfitte), dove l’Italia scenderà in campo per la 60ª volta a poco più di un anno di distanza dal successo con la Grecia (2-0, gol di Jorginho e Bernardeschi) che valse l’aritmetica qualificazione a EURO 2020. Nella speciale classifica delle città che hanno ospitato più incontri della Nazionale Roma tornerà quindi a superare di una lunghezza Milano, che il prossimo 14 ottobre in occasione della sfida con i Paesi Bassi aggancerà momentaneamente la Capitale a quota 59.

Il calendario delle gare della Nazionale maggiore nel 2020

4 settembre (Nations League): Italia-Bosnia Erzegovina (ore 20.45) - Firenze

7 settembre (Nations League): Paesi Bassi-Italia (ore 20.45) - Amsterdam

7 ottobre (Amichevole): Italia-Moldova (ore 20.45) - Parma

11 ottobre (Nations League): Polonia-Italia (ore 20.45) - Danzica

14 ottobre (Nations League): Italia-Paesi Bassi (ore 20.45) - Milano

11 novembre (Amichevole): Italia-Estonia (ore 20.45) - Benevento

15 novembre (Nations League): Italia-Polonia (ore 20.45) - Roma

18 novembre (Nations League): Bosnia Erzegovina-Italia (ore 20.45)

Il calendario delle gare della Nazionale Under 21 nel 2020

3 settembre (Amichevole): Italia-Slovenia (ore 17.30) – Lignano Sabbiadoro

8 settembre (Qualificazioni europee): Svezia-Italia – Kalmar

9 ottobre (Qualificazioni europee): Islanda-Italia

13 ottobre (Qualificazioni europee): Italia-Rep. d’Irlanda (17.30) - Benevento

12 novembre (Qualificazioni europee): Lussemburgo-Italia

17 novembre (Qualificazioni europee): Italia-Svezia