Italia a Reggio Emilia, Mancini ancora a casa. Con la Polonia ci sarà Evani in panchina

Domani con Polonia in panchina Evani.Non arriva neanche Immobile

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - L'Italia a Reggio Emilia, il suo ct Roberto Mancini ancora a casa, a Roma: non si sblocca la situazione del tecnico degli azzurri, in isolamento fiduciario da quando lo scorso 6 novembre e' risultato positivo al Covid 19. Al gruppo degli azzurri che si e' trasferito da Firenze a Reggio per la partita di Nations League contro la Polonia, in programma domani, non si uniranno ne' il ct ne' Ciro Immobile, e' quanto filtra dalla nazionale, senza ufficializzazioni sugli esiti di nuovi test; ma e' evidente che non vi e' ancora l'ok dalle autorita' sanitarie. Per questo in panchina domani a guidare l'Italia ci sara' di nuovo, come mercoledi' a Firenze contro l'Estonia, Alberigo Evani, vice di Mancini (ANSA).