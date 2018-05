Italia-Arabia Saudita 2-1: il tabellino della gara

Spal, per la difesa spunta l'idea Silvestre. Piace anche Magnani

Roma, Coric: "Ho fatto di tutto per essere qui. Modric il mio idolo"

Italia ok, ma che fatica. Finisce 2-1 contro l'Arabia

Empoli, tentativo per confermare Gabriel. Intanto il titolare sarà Provedel

Udinese, caccia alla punta: contatti per Pinamonti e Cerri

Italia, Balotelli terzo marcatore in attività. De Rossi primo, poi Gila

Fotonotizia - Mancini, Balotelli & co. Gli scatti di Arabia Saudita-Italia

Italia, Criscito: "Emozione tornare in azzurro, siamo sulla strada giusta"

Seedorf: "Napoli, Ancelotti bel segnale. Non me l'aspettavo"

Juve, si punta al Matador Cavani in caso di addio di Higuain

Arabia Saudita (4-2-3-1): Al Owais; Al Harbi, Hawsawi Os. (39' st Al Bulayhi, 45' st M. Hawsawi), Othman, Al Shahrani; Otayf, Al Faraj (45' st Almoqahwi); Al Shehri, Al Jassam (1' st Al Dawsari), Kanoo; Radiyah (28' st Al Muwallad). A disp.: Al Muaiouf, Al Mosailem, Al Qarni, Jahfali, Al-Burayk, Bahbri, Al Sahlawi, Al-Khaibri, Al Abid, Al Kuwaykibi. All.: Pizzi

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito (43' st De Sciglio); Florenzi (22' st Bonaventura), Jorginho, Pellegrini (29' st Cristante); Politano (29' st Verdi), Balotelli (13' st Belotti), Insigne (39' st Chiesa). A disp.: Perin, Sirigu, Caldara, D'Ambrosio, Rugani, Baselli, Mandragora, Zaza, Berardi. All.: Mancini

