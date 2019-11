Italia-Armenia, staccati ben 20mila biglietti al Barbera

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Grande entusiasmo al Barbera dove domani si giocherà Italia-Armenia. Per l’occasione, infatti, sono stati staccati ben 20mila biglietti. Una notizia che ha fatto certamente piacere a Roberto Mancini che in conferenza stampa ha così commentato la cosa: “È un piacere essere qui, Palermo merita la Serie A per pubblico e città. Il dispiacere che non ci sia è tanto. Noi abbiamo bisogno dei tifosi, dobbiamo giocare bene per sostenerci. Potrà essere una serata divertente, pure se la gara non sarà semplice, all'inizio".