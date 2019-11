Italia-Armenia U21 a rischio: palla non rimbalza, decisione tra 30 minuti

Ancora attesa per il fischio d'inizio di Italia-Armenia Under 21: il maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore su Catania mette in dubbio lo svolgimento della partita. Si attenderà ancora 30-40 minuti, poi l'arbitro Frappart prenderà la decisione finale. Al momento, il pallone rimbalza ma molto male: la partita, se inizierà, lo farà soltanto per le 19.30-20. Ma al momento non è affatto scontato che si giochi.