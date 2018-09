Italia beach soccer, Del Duca: "Ragazzi sono stati meravigliosi"

“Mi alleno, mi tengo in forma. È il mio primo pensiero al mattino e a volte anche il pomeriggio. Aspetto la chiamata giusta”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore di Fiorentina e Genoa, attualmente svincolato, Aleandro Rosi. La nota positiva è che il telefono squilla, sempre. “Tante...

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Italia, Sirigu supera Perin: per Mancini è lui il vice-Donnarumma

B. Robson: "Sorpreso da CR7, non pensavo potesse scegliere la Juve"

Atalanta, Toloi verso il recupero per la SPAL. Ilicic in forse

Torino, Ola Aina non recupera per l'Udinese. E Mazzarri ha un dubbio

Spagna, Rodrigo: "De Gea ci ha salvati! Buon inizio per me e la squadra"

Bologna, odissea in Giappone per Pulgar

F. Galli: "Sarà un anno importante per Cutrone. Conti la rivelazione"

Juventus, Cristiano Ronaldo ricarica le pile in vista della ripresa

Nuno Gomes esalta André Silva: "Al Milan non ha avuto fiducia, è forte"

Lucarelli vs Lucarelli, la foto virale: "Tante volte contro....nemici mai"

Torino, terapie per Aina e Ansaldi, personalizzato per Lyanco

Le pagelle dell'Olanda - Babel sempre in agguato, disastro Promes

Il commisario tecnico dell'Italia di beach soccer Emiliano Del Duca ha commentato il successo nell'Europeo: "Dedico questo successo a tutti gli amanti del Beach Soccer, questo sport è meraviglioso come lo sono stati i ragazzi".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy