Italia, Bonaventura: "Contento della mia prova. Possiamo migliorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giacomo Bonaventura è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la sfida tra Italia e Olanda: "Sarebbe stato importante vincere, per il morale e per tutti. Abbiamo lavorato in queste settimane, abbiamo provato delle cose che a tratti ci sono riuscite. Tutto sommato la partita di questa sera la giudico positivamente. Mi trovo bene in questa posizione, ho giocato tutto l'anno lì e posso fare bene. Sono soddisfatto di quello che ho fatto stasera, non ho fatto giocate decisive, ma ho sbagliato poco e abbiamo giocato bene in mezzo al campo. Forse non sono riuscito ad essere pericoloso davanti, ma non è stata una cattiva partita, mi sono trovato bene con i miei compagni di reparto. Siamo tutti nuovi, ci conosciamo poco, possiamo migliorare".