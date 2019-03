© foto di Federico De Luca

Il difensore della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci in conferenza stampa ha voluto mandare un in bocca al lupo alla collega Cecilia Salvai che ieri si è rotta il legamento crociato del ginocchio e per questo dovrà saltare la prossima Coppa del Mondo: “Colgo l’occasione della coppa italia qui presente per fare un in bocca al lupo a Cecilia Salvai che ieri è incorsa in un grave infortunio e le mando un grande abbraccio. Salterà i Mondiali e so quanto ci teneva perché ne avevamo parlato, ma credo debba essere contenta per l’affetto che le hanno dimostrato tutti da ieri e sono certo che tornerà più forte di prima”.