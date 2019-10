Italia, Bonucci: "Vogliamo fare una grande gara, al di là dei record"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa per Leonardo Bonucci, che domani scenderà in campo all'Olimpico di Roma con la maglia dell'Italia contro la Grecia. Tra le altre cose, il difensore si è soffermato anche su un possibile traguardo personale:

Potresti essere l'unico juventino della Nazionale, staccherai Del Piero e potresti arrivare a 100 presenze durante l'Europeo... "Sono anche l'unico italiano alla Juventus, ogni tanto. È una situazione particolare, c'è sempre stato un blocco e alle volte questo è importante per gestire mondiali ed europei, diventa tutto più facile. Il gruppo però è stato da un po' di anni insieme, è affiatato, consolidato, ci troviamo a meraviglia giorno dopo giorno. Ovvio che l'esperienza in una grande squadra è diversa da quella che puoi fare in squadre di un gradino meno. Potremo avere problemi andando avanti, a livello di esperienza... Domani sera giocherò la novantaduesima gara, per arrivare a 100 dovrò giocarle tutte all'Europeo. A prescindere dai record e i traguardi personali, vogliamo regalare una grande partita e una vittoria, con tre gare di anticipo, che non credo sia mai stato ottenuto dalla Nazionale. Godiamoci la serata".