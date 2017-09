Italia, Buffon: "Squadra ferita, ma con un futuro importante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluigi Buffon, portiere e capitano della nazionale italiana, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport in vista della gara contro Israele: “Apocalisse? Bisognerà affrontarla nel caso in cui dovesse arrivare (ride, ndr). Ma è chiaro che bisogna restare sereni, fiduciosi e tranquilli di quanto fatto in un anno, che è qualcosa di molto positivo. Oltre alla qualificazione ed ai tre punti, oggi c’è anche l’orgoglio ferito di una squadra che sembra essere stata ridimensionata dalla prova di Madrid, ma che ha un futuro importante”.