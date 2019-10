© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buona la prima per l'Italia del ct Nunziata al Mondiale U-17 in Brasile. Gli azzurrini stendono 5-0 i pari età delle Isole Salomone, al termine di una gara, come era prevedibile, senza storia. Apre le danze Gnonto, poi Cudrig e ancora Gnonto consentono all'Italia di chiudere 3-0 il primo tempo. Nella ripresa Tongya e Capone arrotondano il risultato. Prossima sfida al Messico, nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre.