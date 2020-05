Italia campione d'Europa negli eSports. Gravina: "Complimenti, ora la sfida Mondiale FIFA"

L'Italia è Campione d’Europa negli eSports! L’ultima nata tra le Nazionali azzurre ha vinto UEFA eEURO 2020, primo Campionato Europeo virtuale disputato su Pro Evolution Soccer (Playstation 4). Dopo aver superato ieri in pompa magna la fase a gironi, la Nazionale ha messo in fila oggi Israele, Francia e Serbia, consentendo alla FIGC di conquistare il suo primo trofeo nel mondo dell’eFoot. Decisivo il gol di un’inedita coppia di scuola napoletana, quella formata dall’eplayer Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e dall’avatar di Lorenzo Insigne, che al novantesimo minuto ha risolto la quarta e ultima partita della finale con i serbi.

I migliori gol di questa emozionante finale! ⚽ 🇮🇹 La #eNazionale ha saputo dimostrare esperienza e tenacia, trionfando sul campo virtuale. Godiamoci assieme i momenti indimenticabili di questa finale contro la Serbia!#eEuro2020@Vivo_Azzurro @TIM_vision @TIM_Official pic.twitter.com/5G8Uy0boBJ — Nazionale Italiana di e-Foot (@eNazionaleFIGC) May 24, 2020

Posticipato di un anno l’Europeo di calcio per l’emergenza Covid-19, l’Italia può intanto festeggiare il successo nel torneo virtuale che in questo week end ha visto affrontarsi online le 16 nazionali finaliste. Merito dei quattro eplayer azzurri - Rosario ‘Npk_02’ Accurso, Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu - protagonisti di una cavalcata trionfale suggellata dal successo in finale sulla Serbia, già battuta ieri nella fase a gironi.

"Complimenti agli Azzurri dell’eNazionale - il commento del presidente federale Gabriele Gravina - abbiamo creduto sin dall’inizio in questa nuova forma di competizione, che accomuna gli appassionati di calcio a quelli degli eGames. Dopo aver raggiunto questo importante traguardo targato UEFA, siamo pronti a lanciarci nella nuova sfida: il Mondiale organizzato dalla FIFA".

A regalare il primo titolo della sua giovane storia all’Italia sono state le vittorie di Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu su ‘roksaczv22’ (4-2 con tripletta di Immobile e gol di Quagliarella), di Nicola ‘nicaldan’ Lillo su ‘roksaczv22’ (1-0, gol partita di Immobile) e quella decisiva di Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi su ‘Kepa_PFC’, 2-1 con il gol di Lorenzo Insigne allo scadere a decidere un match tiratissimo, che ha reso ininfluente la sconfitta di Rosario ‘Npk_02’ Accurso.

Avvincente e ricca di colpi di scena anche la semifinale con la Francia, indicata alla vigilia come la grande favorita per la vittoria dell’Europeo. Nella prima partita Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi è riuscito a battere 2-1 il tre volte Campione del Mondo ‘usmakabyle’ grazie alla rete realizzata a due minuti dallo scadere dei tempi supplementari da Lorenzo Pellegrini. Ancora più emozionante la seconda sfida tra il capitano azzurro Nicola ‘nicaldan’ Lillo e ‘lofti_derradji’, vinta dall’Italia ai rigori in un remake della finale che 14 anni fa a Berlino ha regalato alla Nazionale di Marcello Lippi la quarta Coppa del Mondo. In vantaggio per 3-1 con i gol di Zaniolo, Belotti e Immobile, ‘nicaldan’ si è visto raggiungere nella ripresa dalla doppietta di Fekir. I rigori hanno spalancato all’Italia le porte della finale, ultimo atto di un torneo che in mattinata aveva visto la eNazionale TIMVISION PES superare per due partite a zero Israele in virtù delle vittorie di Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu su ‘Oreldi23’ (1-0 con gol di Belotti) e di Rosario ‘Npk_02’ Accurso su ‘Nym_Astam’, (4-0 frutto della doppietta di Zaniolo e delle reti di Quagliarella e Florenzi).

Si chiude così un week end da incorniciare per i colori azzurri, iniziato ieri con il primo posto nel girone ottenuto grazie alle vittorie su Danimarca (5-1) e Serbia (6-5). E proprio la Serbia, qualificata ai Quarti di finale come seconda classificata del Gruppo B, è stata costretta ad arrendersi per la seconda volta nel giro di 24 ore ad un’Italia che può scrivere così il proprio nome nella storia dell’eFoot.

Quarti di finale

Olanda-Romania 1-2

Spagna-Serbia 1-2

ITALIA-Israele 2-0

Francia-Croazia 2-0

Semifinali

ITALIA-Francia 2-0

Serbia-Romania 2-1

Finale

ITALIA-Serbia 3-1