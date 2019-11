Italia, Chiellini dopo il 9-1: "Complimenti. Ci vediamo a giugno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche se non era in campo con l'Italia a causa del brutto infortunio al ginocchio rimediato ad inizio stagione, Giorgio Chiellini, leader dello spogliatoio azzurro, ha voluto fare i complimenti via Instagram alla squadra dopo il 9-1 rifilato all'Armenia nell'ultimo match di qualificazione ad Euro2020: "Complimenti a tutti i miei compagni, allo staff e al Mister per aver concluso alla grande il girone! Ci vediamo a Giugno!"