Italia, Criscito: "Fallo da rosso? Non so. Era un'amichevole"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questo il commento di Domenico Criscito ai microfoni di Rai Sport, dopo il pari interno dell'Italia contro l'Olanda: "Il bilancio è positivo, siamo una squadra giovane. Abbiamo fatto bene, soprattutto nel primo tempo. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e ci toglieremo soddisfazioni. Non so se è stato fallo da ultimo uomo, ho detto all'arbitro che era un'amichevole, comunque stavo facendo una buona partita. Spero di far parte in maniera continuativa del gruppo, quando il mister mi chiamerà mi farò trovare pronto. Con lui c'è un grande rapporto".