Italia, Cutrone: "Ringrazio il mister, continuerò ad impegnarmi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Patrick Cutrone, attaccante dell'Italia, è intervenuto al termine del match perso contro l'Argentina (2-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport:

Come hai visto l’Italia?

"Penso che oggi abbiamo avuto molte opportunità per segnare, abbiamo fatto una buona partita. Purtroppo abbiamo preso queste due ripartenze, sono stati bravi a segnare".

Di Biagio aveva detto che avrebbe dato spazio ai giovani.

"Il mister lo aveva detto, lo ringrazio per questa opportunità. Continuerò ad impegnarmi per metterlo in difficoltà".

Pensa di poter dare molto all’Italia in fase offensiva?

"Sì, penso a dare il massimo e ad aiutare la squadra. Se arriva il gol meglio ancora".

Avrebbe bisogno di un appoggio di una seconda punta?

"Riesco a giocare sia senza che con una punta. Al Milan proviamo entrambe le cose. Qua abbiamo provato il 4-3-3 e mi sono trovato bene".

Pochi palloni giocabili per gli attaccanti: cosa ne pensa?

"Siamo partiti bene, poi ci siamo allungati. Le palle davanti non arrivavano. Ciro ha fatto una buona partita".

Quanto l’ha sorpresa questa convocazione?

"Pensavo di andare con l’under 21. In spogliatoio me lo hanno detto, ma non ci credevo. Io penso prima ad aiutare la squadra".