Italia, Darmian: "Stasera abbiamo riscattato la sconfitta di Madrid"

Risultato finale: Italia-Israele 1-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Darmian, difensore dell'Italia, ha parlato così dopo la vittoria di misura su Israele ai microfoni di Rai Sport: "Loro si difendevano con dieci uomini dietro la linea della palla, noi abbiamo avuto un po' di premura nel cercare di fare gol a tutti i costi. Nel secondo tempo abbiamo messo cattiveria e determinazione, volevamo riscattare la sconfitta di Madrid e lo abbiamo fatto. Ad inizio campionato è sempre più difficile entrare in forma - prosegue - però abbiamo lavorato bene in questi giorni e portiamo a casa una vittoria fondamentale per il passaggio del turno. Il nostro percorso di crescita prosegue".