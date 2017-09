Italia, Di Biagio: "C'è da lavorare. Meglio nella ripresa".

© foto di NewsPix/Image Sport

Luigi Di Biagio ha parlato al termine del match amichevole tra Spagna e Italia ai microfoni di Rai Sport: "Nel primo tempo non abbiamo giocato bene. Non avevamo le distanze giuste e abbiamo faticato. C'è da lavorare molto, da giocare un po' meglio e avere anche più pazienza. Siamo consapevoli che stiamo provando soluzione nuove. La condizione? Non c'entra niente, sono problematiche che hanno tutte le nazionali. Nel secondo tempo meritavamo qualcosa di più".